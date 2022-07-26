5.500 TL maaş! Kura ile 10.000 binin üzerinde sınavsız, KPSS şartsız MEB, kamu kadrolarına personel! İŞKUR TYP personel alımı yapıyor!

Temmuz ayının son günlerini yaşarken binlerce kişi gözlerini İŞKUR TYP alımlarına çevirdi. Her yıl belirli dönemlerde alım yapan İŞKUR Ağustos ayının son haftalarından itibaren çeşitli illerde TYP kapsamında personel alımı gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl 12 bini aşkın alım yapılmıştı. 2022 yılında da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması gibi işler için süreli işçi alımı yapması bekleniyor. İşte detaylar...