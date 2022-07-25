Fırsat 3 yılda 1 kapınızı çalacak! ATM'den maaş çeken emekliye 8.500 TL! SSK, Bağkur, 4C'liye dev promosyon ödemesi! Onaylandığı an 3 gün içinde...

E-devlet üzerinden başvuranlara nakit 8.500 TL verilecek! Milyonlarca vatandaşlar maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Promosyon alabilmek hedefiyle emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.Emeklileri ilgilendiren kampanyada başvuru yapan emekliye 8.500 TL verileceği belirtildi. Temmuz ayında bankaların emekli müşteri yarışı, promosyonu 5.500 liraya kadar yükseltti. Emekli yakınını getirene de ek 250 lira ödeyen var. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. İşte bankaların yeni emekliye Temmuz - Ağustos ayı promosyonları....