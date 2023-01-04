4.470 TL ödenecek! Emekli zammı sonrası az önce açıklandı! T.C kimlik no ve dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz!

SGK'dan vatandaşlara ek ödemeler yapılıyor. Emekli zammı sonrasında cenaze ödeneği de merak ediliyor. Vefat eden kişinin cenaze prosedürleri birinci derece akrabaları tarafından yapılmış ise yardım işlemleri farklı bir yolda ilerler. Cenaze işlemlerinin birinci derece akrabalar haricinde gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapıldığına dair belgelerin ispat edilmesi durumunda cenaze yardımı ödeneği bu kurum veya fertlere verilir.