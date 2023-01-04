4.470 TL ödenecek! Emekli zammı sonrası az önce açıklandı! T.C kimlik no ve dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz!
T.C kimlik no ve dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz! SGK cenaze ödeneği veriyor! Bu ödenek sigortalı çalışanın vefat etmesi durumunda yakınlarına verilmek üzere devlet tarafından belirlenen bir yardımdır. SGK tarafından öncelikli olarak vefat eden kişinin eşine ve çocuklarına verilen cenaze yardımı, aynı zamanda vatandaşın annesine ve babasına da verilebilmektedir. Bu ödenek kişinin prim yatırmasıyla ilgili olduğu için birincil derecedeki tüm akrabalarına mutlaka ödenmektedir.
SGK'dan vatandaşlara ek ödemeler yapılıyor. Emekli zammı sonrasında cenaze ödeneği de merak ediliyor. Vefat eden kişinin cenaze prosedürleri birinci derece akrabaları tarafından yapılmış ise yardım işlemleri farklı bir yolda ilerler. Cenaze işlemlerinin birinci derece akrabalar haricinde gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapıldığına dair belgelerin ispat edilmesi durumunda cenaze yardımı ödeneği bu kurum veya fertlere verilir.
Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı bağlamında onaylanan tarife üstünden ölen sigortalının ailesine bir defa oluşturulan yardımdır.
Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?
Cenaze ödeneği;
-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.
360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.
Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?
Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.