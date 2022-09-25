44-46-48-50 YAŞ DÜŞÜYOR 7 adımda EYT'li olacaklar! 4A, Bağ- Kur 4B, 4C'liler 5000- 5975 gün prim + 15-25 yılla... Çemberin içindekiler EYT'li sayılmayacak
EYT ile kimlerin emekli olacağı en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Milyonlarca kişi EYT çalışmasının sona ermesini beklerken, çalışmadaki detayları öğrenmek istiyor. Ve yeni gelişme yaşandı! Dikkat: kimler EYT'li olacak, kimler EYT'li olamayacak netleşiyor. 44-46-48-50 yaşındakiler 7 adımda EYT'li olacak! EYT düzenlemesinde Türkiye formülünün uygulanacağı belli olurken, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının Aralık gibi biteceğini açıkladı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılara müjde gibi müjde! İşte detaylar...
25.09.2022 13:06 - Son Güncelleme: 25.09.2022 13:10
EYT SON DAKİKA HABERLERİ 25 EYLÜL 2022 || Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasını beklerken yeni gelişmeler de yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın gündemindeki EYT çalışmalarında sona geliniyor. EYT formülünü öğrenmek isteyen EYT'liler yasanın bir an önce Meclis'ten geçmesini bekliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde, ''3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık. EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi.