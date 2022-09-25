44-46-48-50 YAŞ DÜŞÜYOR 7 adımda EYT’li olacaklar! 4A, Bağ- Kur 4B, 4C’liler 5000- 5975 gün prim + 15-25 yılla... Çemberin içindekiler EYT’li sayılmayacak

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 25 EYLÜL 2022 || Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasını beklerken yeni gelişmeler de yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın gündemindeki EYT çalışmalarında sona geliniyor. EYT formülünü öğrenmek isteyen EYT'liler yasanın bir an önce Meclis'ten geçmesini bekliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde, ''3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık. EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi.