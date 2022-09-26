SSK, Bağkur tüm emeklilere 5 aylık maaşı kadar PROMOSYON! Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, HSCB... 20.000 TL'ye ÇIKIYOR!
Emekliler ve emeklilik hesabı yapanlar tüm herkesi ilgilendiriyor! Vatandaşlar emekli olduklarında devletten aldıkları maaşın yanı sıra bankalardan da ödeme alabiliyor. Ek gelir diye de geçen bu ödemelerden faydalanmak için yalnızca tek bir şart gerekiyor. O da 3 yıl o bankadan maaş çekme sözü. Kamu ve özel neredeyse tüm bankalar emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. İşte banka banka güncel promosyon kampanyaları 2022!
Emekliler için bankalar arasına rekabet devam ediyor. Kamu ve özel bankaları emekli müşteri edinebilmek için promosyon yarışında! Eylül ayının son günlerini yaşarken başvurularda da sona geliniyor. Yeni dönemde emekli promosyonunun 20 bin TL'ye dayanabileceği konuşulurken güncel emekli promosyonları merak ediliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi? 13 bin TL'ye kadar geldi bile! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, İNG, HSCB, Anadolubank, İş Bankası, Yapıkredi, QNB...
İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İşte emekli promosyonu veren bankalar;