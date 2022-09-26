SSK, Bağkur tüm emeklilere 5 aylık maaşı kadar PROMOSYON! Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, HSCB... 20.000 TL'ye ÇIKIYOR!

Emekliler için bankalar arasına rekabet devam ediyor. Kamu ve özel bankaları emekli müşteri edinebilmek için promosyon yarışında! Eylül ayının son günlerini yaşarken başvurularda da sona geliniyor. Yeni dönemde emekli promosyonunun 20 bin TL'ye dayanabileceği konuşulurken güncel emekli promosyonları merak ediliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi? 13 bin TL'ye kadar geldi bile! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, İNG, HSCB, Anadolubank, İş Bankası, Yapıkredi, QNB...