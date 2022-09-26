Başvuru e-Devlet'ten yapılıyor ödemeler PTT kartlarına yatıyor! Devlet karşılıksız 5.400 TL yardım yapacak! ASHB başvuru dilekçesi verene 12 ay boyunca...
Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaş aile destek programı kapsamında ödeme alabilecek. Devlet karşılıksız, geri ödemesiz aylık 450, 500, 550 veya 600 lira arasında, yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek parası veriyor. 12 ay boyunca alınabilecek. Başvuru şartlarına haberimizde yer verdik. Başvuru e-Devlet'ten yapılıyor, ödemeler PTT kartlarına yatıyor! Peki Aile Destek Paketi nedir, başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Aile Destek Programına başvurular halen devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek Paketi ödemeleri 450, 500, 550 veya 600 TL tutarlarında değişebiliyor. Son olarak aşvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapılmıştı. Tüm vatandaşlar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapabilir. Peki Aile Destek Paketine nasıl başvuru yapılır? Peki Aile Destek Paketi başvuru şartları neler?
Aile Destek Paketi yardıma ihtiyacı olan ailelere yapılıyor. Başvurular tek tık ile e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ödemelerinizi 1 yıl boyunca düzenli olarak her ay PTT şubelerinden alabilirsiniz. Ayrıca yine e-Devlet üzerinden de paranızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.