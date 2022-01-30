43, 49 yaşında emekli olabilmek için bunlara dikkat! Erken emeklilik için SGK’ya başvurmayı unutmayın! İşte o şartlar…

Erken emeklilik hayali olan vatandaşlar 43, 49 yaşında emekli olabilmek için gereken şartların neler olduğunu merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvuru şartlarını taşıyan kişilere erken emeklilik hakkını tanıyor. Peki 3600 günden emeklilik nasıl oluyor? Sigorta başlangıç yılı ve ödenen primler emeklilikte büyük önem taşıyor, peki 43, 49 yaşında emeklilik için neler gerekiyor? İşte detaylar!