43, 49 yaşında emekli olabilmek için bunlara dikkat! Erken emeklilik için SGK’ya başvurmayı unutmayın! İşte o şartlar…
Çalışma hayatında uzun seneler boyunca aktif olan vatandaşlar emekliliğin yolunu bekliyor ve bu refah hayata daha erken ulaşmanın yollarını araştırıyor. Yaşlılığında rahat bir yaşam sürmek isteyenler 43, 49 yaşında emekli olabilmek için hangi şartların olması gerektiğini merak ediyor. Erken emeklilik herkesin hayali olsa da bunun için belli başlı şartlara sahip olmak ve SGK'ya başvuruda bulunmayı unutmamak gerekiyor. İşte 43, 49 yaşında erken emeklilik konusuna dair tüm bilgiler!
Erken emeklilik hayali olan vatandaşlar 43, 49 yaşında emekli olabilmek için gereken şartların neler olduğunu merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvuru şartlarını taşıyan kişilere erken emeklilik hakkını tanıyor. Peki 3600 günden emeklilik nasıl oluyor? Sigorta başlangıç yılı ve ödenen primler emeklilikte büyük önem taşıyor, peki 43, 49 yaşında emeklilik için neler gerekiyor? İşte detaylar!
43 YAŞINDA EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?
Bir vakitdir emeklilikte yaşa takılanları, erken emekliliği tartışıyoruz. Yapılan incelemeler işaret ediyor ki, çalışanların fazlalığı bir an evvel emekli olmayı düşünüyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edilip, edilmemesi ise ayrı bir konu.
Belli mesleklerde çalışanlar amacıyla mümkün. Sosyal güvenlik sistemi tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara bu hakkı, yani erken emeklilik hakkını tanıyor.
Daha açık şu şekilde anlatayım; ağır ve riskli işlerde çalışanların başka çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet vakti zammı da bu mesleklere uygulanıyor.