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Kilosu 350 lira! Nam-ı diğer: Kral suyu! Adeta talep yağıyor

Bursa'da bir altın imalatçısı, kral suyu olarak bilinen altın suyunu üretmeye başladı. Litresi 350 liradan satılan su talep patlaması gördü. Kral suyunu üretmeye başladıklarını ifade eden Ekrem Filiz, "Altın dünyanın en kuvvetli iletkenidir. İnsanın vücudunda elektrik vardır. Altın bu elektrik akışını sağlayarak beynin en hızlı şekilde vücuttaki sorunlarını algılamasını sağlar, vücudu harekete geçirerek onarmasını sağlar" dedi.

30.01.2022 11:51 - Son Güncelleme: 30.01.2022 11:51
Kilosu 350 lira! Nam-ı diğer: Kral suyu! Adeta talep yağıyor

Bursa'da altın imalatçısı, altın imalatını bırakıp kralların suyu olan altın suyu yapmaya başladı. Litresi 350 lira olan su büyük rağbet görüyor.

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Kilosu 350 lira! Nam-ı diğer: Kral suyu! Adeta talep yağıyor

Bursa Kapalıçarşı'da altın imalatı yapan Ekrem Filiz, altını içilebilir hale getiren formülü öğrenerek, kralların suyu olarak bilinen altın suyunu üretmeyi başardı. Altın imalatını bırakan Filiz, altın suyu üretmeye başladı.

Kilosu 350 lira! Nam-ı diğer: Kral suyu! Adeta talep yağıyor

Özellikle bağışıklığın güçlenmesinde çok büyük etkisi olduğu iddia edilen altın suyunun litresi 350 liradan satılıyor. Birçok faydası olduğu söylenen altın suyu büyük rağbet görüyor. Filiz, altın suyunun yanında gümüş suyu ve demir suyu da üreterek satıyor. Gümüş suyunun litresi 70, demir suyunun ise 50 liradan satılıyor.

Kilosu 350 lira! Nam-ı diğer: Kral suyu! Adeta talep yağıyor

Kral suyunu üretmeye başladıklarını ifade eden Ekrem Filiz, "Metalleri simya yöntemiyle sıvıya dönüştürüyoruz. Altının içinde siyanür vardır. Biz altının içindeki siyanürü çıkartarak bu işlemi yapıyoruz. Gümüş suyu da dünyanın en kuvvetli antiseptiğidir. Altın dünyanın en kuvvetli iletkenidir.

Kilosu 350 lira! Nam-ı diğer: Kral suyu! Adeta talep yağıyor

İnsanın vücudunda elektrik vardır. Altın bu elektrik akışını sağlayarak beynin en hızlı şekilde vücuttaki sorunlarını algılamasını sağlar, vücudu harekete geçirerek onarmasını sağlar.

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