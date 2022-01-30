Kilosu 350 lira! Nam-ı diğer: Kral suyu! Adeta talep yağıyor

Özellikle bağışıklığın güçlenmesinde çok büyük etkisi olduğu iddia edilen altın suyunun litresi 350 liradan satılıyor. Birçok faydası olduğu söylenen altın suyu büyük rağbet görüyor. Filiz, altın suyunun yanında gümüş suyu ve demir suyu da üreterek satıyor. Gümüş suyunun litresi 70, demir suyunun ise 50 liradan satılıyor.

