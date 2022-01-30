Kilosu 350 lira! Nam-ı diğer: Kral suyu! Adeta talep yağıyor
Bursa'da bir altın imalatçısı, kral suyu olarak bilinen altın suyunu üretmeye başladı. Litresi 350 liradan satılan su talep patlaması gördü. Kral suyunu üretmeye başladıklarını ifade eden Ekrem Filiz, "Altın dünyanın en kuvvetli iletkenidir. İnsanın vücudunda elektrik vardır. Altın bu elektrik akışını sağlayarak beynin en hızlı şekilde vücuttaki sorunlarını algılamasını sağlar, vücudu harekete geçirerek onarmasını sağlar" dedi.
Bursa'da altın imalatçısı, altın imalatını bırakıp kralların suyu olan altın suyu yapmaya başladı. Litresi 350 lira olan su büyük rağbet görüyor.
Bursa Kapalıçarşı'da altın imalatı yapan Ekrem Filiz, altını içilebilir hale getiren formülü öğrenerek, kralların suyu olarak bilinen altın suyunu üretmeyi başardı. Altın imalatını bırakan Filiz, altın suyu üretmeye başladı.
Özellikle bağışıklığın güçlenmesinde çok büyük etkisi olduğu iddia edilen altın suyunun litresi 350 liradan satılıyor. Birçok faydası olduğu söylenen altın suyu büyük rağbet görüyor. Filiz, altın suyunun yanında gümüş suyu ve demir suyu da üreterek satıyor. Gümüş suyunun litresi 70, demir suyunun ise 50 liradan satılıyor.
Kral suyunu üretmeye başladıklarını ifade eden Ekrem Filiz, "Metalleri simya yöntemiyle sıvıya dönüştürüyoruz. Altının içinde siyanür vardır. Biz altının içindeki siyanürü çıkartarak bu işlemi yapıyoruz. Gümüş suyu da dünyanın en kuvvetli antiseptiğidir. Altın dünyanın en kuvvetli iletkenidir.