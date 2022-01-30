Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminatı hakkında emsal karar! WhatsApp mesajı tazminatsız kovulma sebebi

Davacı işçi, maaşının bordrolarda düşük gösterildiğini, yarım saat ara dinlenmesi kullandırıldığını, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.