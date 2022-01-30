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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminatı hakkında emsal karar! WhatsApp mesajı tazminatsız kovulma sebebi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay, şirket whatsApp grubuna 'Merhaba, 14 yıllık çalışma hayatımı bitirmiş bulunmaktayım, herkes hakkını helal etsin' mesajı atan davacı işçinin tazminat alamayacağına hükmetti.

30.01.2022 10:55 - Son Güncelleme: 30.01.2022 10:55
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminatı hakkında emsal karar! WhatsApp mesajı tazminatsız kovulma sebebi

Özel bir şirkette çalışan işçi, iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini belirterek İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminatı hakkında emsal karar! WhatsApp mesajı tazminatsız kovulma sebebi

Davacı işçi, maaşının bordrolarda düşük gösterildiğini, yarım saat ara dinlenmesi kullandırıldığını, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminatı hakkında emsal karar! WhatsApp mesajı tazminatsız kovulma sebebi

Davalı şirket ise iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı şirket avukatı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf müracaatını reddetti.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminatı hakkında emsal karar! WhatsApp mesajı tazminatsız kovulma sebebi

Davalı bu kez kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminatı hakkında emsal karar! WhatsApp mesajı tazminatsız kovulma sebebi

O MESAJ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
İşçinin şirket Whatsapp grubuna helalleşmek amacıyla mesaj attığının hatırlatıldığı kararda, şöyle denildi:

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