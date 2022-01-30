Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminatı hakkında emsal karar! WhatsApp mesajı tazminatsız kovulma sebebi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay, şirket whatsApp grubuna 'Merhaba, 14 yıllık çalışma hayatımı bitirmiş bulunmaktayım, herkes hakkını helal etsin' mesajı atan davacı işçinin tazminat alamayacağına hükmetti.
30.01.2022 10:55
- Son Güncelleme: 30.01.2022 10:55
Davalı bu kez kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.
O MESAJ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
İşçinin şirket Whatsapp grubuna helalleşmek amacıyla mesaj attığının hatırlatıldığı kararda, şöyle denildi: