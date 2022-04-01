📢4.250, 5000, 6000 TL maaş ile iş fırsatı! 📌Pek çok ilden alım yapılacak! 💸2022 Nisan ayı güncel İŞKUR personel alımı iş ilanları ve başvuru şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşlara fırsatlar sunmaya devam ediyor ve şirketlerin güncel iş ilanlarını yayınlıyor. 2022 Nisan ayında yine pek çok farklı sektöre birçok ilden alımlar yapılacak ve başvuru şartları da şirket bazlı olarak belirtiliyor. 2022 Nisan ayı güncel İŞKUR personel alımı iş ilanları ve başvuru şartlarını haberimizden inceleyerek İŞKUR sistemine kayıt oluşturup başvuru yapabilirsiniz. 4.250, 5000, 6000 TL maaş ile iş fırsatı engelli vatandaşlara da sunuluyor. İşte detaylar!