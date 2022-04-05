⚡Altın fiyatları sarpa sardı! Altın fiyatlarında 40 yıl aradan sonra ilk kez oldu! Kuyumcular bile ne olduğunu anlamadı! Altın almak ve satmak için o tarih...
⚡ Kuyumcular bile ne olduğunu anlamadı! Altın almak ve satmak için o tarih... Nisan ayının gelmesi ile düğün sezonu da yaklaştı. Her yıl bulunduğu gibi bu yıl de bahar ve yaz aylarında altına olan talebin yükselmesi beklenirken fiyatlara dair kuyumculardan yeni bir ön görü geldi. Kuyumcular ilaveten altın alımında taksit adedinin de arttırılmasını talep etti. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes yapılabilme ihtimalinin yükselmesiyle küresel piyasalarda risk iştahı artarken; yatırımcılar güvenilir limanlardan çıktı. Altının ons fiyatı haftaya 1925 dolar seviyesinden başlarken; bugün içinde en yüksek 1926 dolar civarını, en düşük ise 1915 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.38 oranında düşüşle 1918 dolardan prosedür gördü.
⚡Altın fiyatları sarpa sardı! Altın fiyatlarında 40 yıl aradan sonra ilk kez oldu! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 910,13 lira civarını, en düşük ise 904,60 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 09:19 itibarıyla yüzde 0.22 oranında düşüşle 906,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1486 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 113 liradan satılıyor.
KUYUMCULAR ŞAŞKIN!
Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2 bin doların üstüne çıkan ons altın müzakerelerdeki ılımlı mesajlarla gevşedi. 18 ayın zirvesini 2 bin 70 dolar ile gören altın şu sıralar bin 1930 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ise 912 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar doğrultusundan altın fiyatlarına dair ilerlemeler araştırılırken, kuyumculardan yeni bir ön görü geldi. Düğün sezonu yaklaşırken altına olan talebin artacağı görüşünde olan kuyumcular taksitlendirme adedinin artırılmasını istedi. Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Dünyada altına talep var ve talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Altın üstüne söylediğimiz çoğu şey net olarak gerçekleşti. Dünya çapında de fiyatların artış göstereceğini net olarak görmekteyiz" dedi.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK
Hindistan'da düğün sezonunun açılmasının altına olan isteği arttıracağını açıklayan Durukan, "Hindistan'da düğün sezonunun altın fiyatlarına, bu hal dE ons fiyatlarına yansıyacak. Ham petrol fiyatlarının artış göstermesi her kalemde de artışa sebep olacak. İnsanlar birikimlerini altına yatıracak. Global zenginler altın onsuna dönüyor. Altının onsu bin 930 dolar, önümüzdeki dönemlerde ise altın onsunun yükseleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.
ALTIN ALIRKEN TAKSİT ARTSIN
Altın alımlarında taksit adedinin arttırılmasının mühim olduğunu açıklayan Durukan, "Düğün sezonu açılıyor, insanlar nasıl bilezik ve altın alacaklar? Devletimizden mağduriyetler olmaması içi altına ek taksit talep ediyoruz. Düğünleri halkın edebilmesi amacıyla taksit adedinin arttırılmasını da mühim görmekteyiz. Asgari ücretli iki alyans alsa ortalama 4 bin lira tutarında" şeklinde konuştu.
EZBER BOZAN ALTIN YORUMLARI
Konu ile ilgili peş peşe açıklamalar gelir iken yerli eksperler kadar yabancı eksper yorumları da ilgiyle takip ediliyordu. Başarılı tahminler ile ünlenen Pazar analisti Jordan Roy-Byrne yapmış bulunduğu son yorumu ile altın fiyatlarında 7 yıldır yassı bir piyasa yaşandığını