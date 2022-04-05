⚡Altın fiyatları sarpa sardı! Altın fiyatlarında 40 yıl aradan sonra ilk kez oldu! Kuyumcular bile ne olduğunu anlamadı! Altın almak ve satmak için o tarih...

KUYUMCULAR ŞAŞKIN!

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2 bin doların üstüne çıkan ons altın müzakerelerdeki ılımlı mesajlarla gevşedi. 18 ayın zirvesini 2 bin 70 dolar ile gören altın şu sıralar bin 1930 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ise 912 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar doğrultusundan altın fiyatlarına dair ilerlemeler araştırılırken, kuyumculardan yeni bir ön görü geldi. Düğün sezonu yaklaşırken altına olan talebin artacağı görüşünde olan kuyumcular taksitlendirme adedinin artırılmasını istedi. Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Dünyada altına talep var ve talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Altın üstüne söylediğimiz çoğu şey net olarak gerçekleşti. Dünya çapında de fiyatların artış göstereceğini net olarak görmekteyiz" dedi.