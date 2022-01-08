4.200 dolar maaşla alım var! Katar, Kanada ve Finlandiya’dan acil işçi alım müjdesi! Vasıflı-vasıfsız herkes başvuruyor

Kanada, Finlandiya ve Katar gibi işçi açığı olan ülkeler işçi alımı yapacak. Yurt dışında çalışma fikiri olanla oluşturulan işçi alımı ile alakalı yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon bulunduğu ifade ediliyor. Son oluşturulan açıklamada, Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya'da 30 bin işçi alımı olacak. Katar'da da yakında işçi alımının başlayacağı ifade ediliyor. Şimdi başvuruya dair veriler merakla araştırılıyor.