Memurlara kamu çalışanlarına büyük müjde! 3 ay ödemesiz para hesaplara yatacak! Maaşlara zam geldi, rakamlar değişti!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personeller için 2022 yılı memur maaşı zam oranlarının açıklanmasının ardından bankalar harekete geçti. Memur ve emekli maaşlarına Ocak 2022'den itibaren uygulanacak %30,5'lik zam sonrasında, kamu çalışanlarının acil nakit ihtiyaçları için QNB Finansbank, Halkbank ve Denizbank'tan cazip ihtiyaç kredileri sunulacak. Kamu çalışanlarına özel kredi kampanyalarının da güncellenmesinin ardından, kamu personellerinin tüm ihtiyaçları için en uygun finansman destekleri sağlanacak. İşte kamuya özel ihtiyaç kredileri.