Memurlara kamu çalışanlarına büyük müjde! 3 ay ödemesiz para hesaplara yatacak! Maaşlara zam geldi, rakamlar değişti!
Kamuda görev yapan vatandaşların tüm nakit ihtiyaçları için Halkbank, %1,79'dan başlayan faiz oranları ile Kamu Çalışanlarına Özel Kredi kampanyası ile ödeme gerçekleştirmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personeller için 2022 yılı memur maaşı zam oranlarının açıklanmasının ardından bankalar harekete geçti. Memur ve emekli maaşlarına Ocak 2022'den itibaren uygulanacak %30,5'lik zam sonrasında, kamu çalışanlarının acil nakit ihtiyaçları için QNB Finansbank, Halkbank ve Denizbank'tan cazip ihtiyaç kredileri sunulacak. Kamu çalışanlarına özel kredi kampanyalarının da güncellenmesinin ardından, kamu personellerinin tüm ihtiyaçları için en uygun finansman destekleri sağlanacak. İşte kamuya özel ihtiyaç kredileri.
Kamu bankası olması sayesinde düşük oranlar ve uygun ödeme seçeneklerini bir arada sunmayı başaran Halkbank, 100.000 TL'ye kadar tüm kamu personelleri için ihtiyaç kredisi vermektedir. 0 – 50.000 TL arasında krediler için 36 ay vade uygulanırken, 50.001 TL – 100.000 TL arasında krediler için vade süresi 24 ay olarak belirlenmiştir.
Halkbank'ın Kamu Çalışanlarına Özel Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler için kredi tercihlerine göre farklı faiz oranları uygulanmaktadır.
Kredi tahsis ücreti ödeyerek ihtiyaç kredisinden yararlanacak kamu personeli için %1,89, tahsis ücreti ödemeden krediden yararlanacak kişiler için %1,94 faiz oranı uygulanmaktadır. Aylık eşit, artan – azalan, 3 ayda bir eşit veya serbest ödemeli olarak tüm kamu personelleri için uygun ödeme planları ile kredi sağlanır.
Denizbank Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi
Kamu kurumlarında çalışan personellere özel faiz oranları ve 60 aya varan vade imkanları ile memura en uygun ihtiyaç kredisi Denizbank aracılığıyla sunulmaya devam ediyor.