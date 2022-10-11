4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c), EYT MAAŞ hesaplama! Emekli olunca kaç TL maaş alacağım? TABLO değişti! TIKLA - kalem kalem MAAŞINI ÖĞREN!

Emeklilik hayatını konforlu ve yaşam standardı yüksek bir şekilde geçirmek, her sigortalının en büyük arzularından birisidir. Yaşamının önemli bir zaman dilimini sigortalı çalışarak geçiren her çalışan, emeklilik şartlarını oluşturarak, emekliliğe hak kazanmak için çabalıyor. Bu noktada emekliliği gelmiş veya gün sayan pek çok vatandaş '2022 Emekli maaşı hesaplama tablosunu' araştırıyor. İşte SSK, Bağkur, 4C, EYT maaş hesaplama ekranı!