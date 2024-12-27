%40 yerli otomobil markaları modelleri hangileri? İşte ÖTV’siz araç alımı şartları

Son dönemde Türkiye'de engellilere sağlanan ÖTV muafiyeti ile yapılan araç alımları önemli bir artış gösterdi. Özellikle yüksek enflasyon ve yüksek ÖTV oranları nedeniyle engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışları sıfır araç almak isteyen birçok kişi için cazip bir seçenek haline geldi. Ancak bu yükselişin beraberinde bazı istismar durumlarını da getirdiği ifade ediliyordu. ÖTV'siz araç satışlarında yeni düzenlemeler geldi. Yerli üretim şartı getirildi. İşte merak edilen yeni gelişmeler.