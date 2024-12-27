%40 yerli otomobil markaları modelleri hangileri? İşte ÖTV’siz araç alımı şartları

Son dönemde Türkiye'de engellilere sağlanan ÖTV muafiyeti ile yapılan araç alımları önemli bir artış gösterdi. Özellikle yüksek enflasyon ve yüksek ÖTV oranları nedeniyle engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışları sıfır araç almak isteyen birçok kişi için cazip bir seçenek haline geldi. Ancak bu yükselişin beraberinde bazı istismar durumlarını da getirdiği ifade ediliyordu. ÖTV'siz araç satışlarında yeni düzenlemeler geldi. Yerli üretim şartı getirildi. İşte merak edilen yeni gelişmeler.
5 Yıl Olan Satış Yasağı Süresi 10 Yıla Çıkarıldı
2024 yılı itibarıyla engelli muafiyetli otomobil satışları rekor seviyelere ulaşınca kamuoyunda bu konuda istismar edebileceği düşünülen durumlar dikkat çekmeye başladı.
Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yeni düzenlemeyle ÖTV muafiyetli araç satın alan kişilerin bu araçları satışa sunma yasağı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
Bu değişiklikle araçların satış süresi uzatılarak engelli vatandaşların bu avantajdan faydalanmalarını daha etkin bir şekilde sağlamak amaçlanıyor.
Yüzde 20 Yerlilik Şartı Getirildi
Yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen otomobillerde artık yüzde 20 yerlilik oranı şartı aranacak.
Bu yerli üretimi destekleme amacı güden bir adım olarak değerlendirilirken otomotiv sektörüne katkı sağlanması hedefleniyor.
Hangi Araçlar Yerlilik Şartı Kapsamında?
Yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçlar engellilere ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek modeller arasında yer alacak. İşte örnekler...
HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?
2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti. Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.
HANGİ MODELLER ALINABİLECEK?
Fiat Egea Sedan, Cross, Cross Wagon
Togg T10X
Toyoya Corolla ve C-HR
Renault Clio, Duster ve Megane
Hyundai i10, i20 ve Bayon