250 BİN TL YILBAŞI KREDİSİ FIRSATI | Faizsiz, düşük faizli ve 3 ay ertelemeli! İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti...

Pek çok banka yılbaşı kredisi seçeneklerini hazırlayarak tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Bu krediler tatil harcamalarından yeni yıl hedeflerine ev eşyası alımından borç yapılandırmasına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Özellikle düşük faiz oranları ve ilk taksit erteleme gibi avantajlar kredilere olan ilgiyi artırıyor.

İş Bankası Yılbaşı Kredisi: 3 Ay Erteleme Avantajı İş Bankası 2025 yılı için hazırladığı Yeni Yıl Kredisi ile nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak isteyenlere hitap ediyor. Bu kredi 250.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçları için geçerli olup başvurusu İşCep veya İnternet Şubesi üzerinden yapılabiliyor.

Üstelik kredinin ilk ödemesi 3 ay ertelenebiliyor. Kredi tutarı 100.000 TL üzerinde olan krediler için 12 ay vade, 50.000 TL – 100.000 TL arası krediler için ise 24 ay vade seçenekleri sunuluyor.

50.000 TL ve altındaki kredilerde ise vade süresi 36 aya kadar çıkabiliyor. Faiz oranları müşteri özelliklerine ve kredi bilgilerine göre değişkenlik gösterebiliyor.