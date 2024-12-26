EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

Türkiye'de emeklilik sistemi hakkında aramalar hız kazandı. Kısmi emeklilik hakkı 10 yıl prim ödeyen vatandaşlara kapılarını açarken, bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur üyeleri için büyük avantajlar sunuyor.

Kısmi Emeklilik için Gereken Şartlar Kısmi emeklilikten yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması şart. İlk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak. Bu tarihten önce sigortalı olan kişiler 10 yıl prim ödedikleri takdirde emekli olma hakkına sahip olabiliyorlar.

Ayrıca, SSK üyeleri için toplam 3600 prim günü ödenmesi gerekiyor. Bununla birlikte kadınların 50 yaşını, erkeklerin ise 55 yaşını tamamlamaları da gerekli.

Emeklilik aylığı hesaplamasında ise bu üç şarttan hangisinin en son gerçekleştiği dikkate alınıyor. Emeklilik yaşı, en son gerçekleşen şarta göre belirleniyor. Örneğin, kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60'a kadar çıkabiliyor.