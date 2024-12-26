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EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

İş hayatına atılan yeni çalışanlar SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden emeklilik hesaplamalarını kolayca yapabiliyor. SGK'nın yeni hesaplama tablosu işe başlama tarihine göre vatandaşların emeklilik yaşını ve prim gün sayısını dikkate alarak ne zaman emekli olabileceklerini net bir şekilde gösteriyor.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 07:58 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 07:58
EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

Türkiye'de emeklilik sistemi hakkında aramalar hız kazandı. Kısmi emeklilik hakkı 10 yıl prim ödeyen vatandaşlara kapılarını açarken, bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur üyeleri için büyük avantajlar sunuyor.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

Kısmi Emeklilik için Gereken Şartlar

Kısmi emeklilikten yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması şart. İlk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak. Bu tarihten önce sigortalı olan kişiler 10 yıl prim ödedikleri takdirde emekli olma hakkına sahip olabiliyorlar.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

Ayrıca, SSK üyeleri için toplam 3600 prim günü ödenmesi gerekiyor. Bununla birlikte kadınların 50 yaşını, erkeklerin ise 55 yaşını tamamlamaları da gerekli.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

Emeklilik aylığı hesaplamasında ise bu üç şarttan hangisinin en son gerçekleştiği dikkate alınıyor. Emeklilik yaşı, en son gerçekleşen şarta göre belirleniyor. Örneğin, kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60'a kadar çıkabiliyor.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası Sigortalılar için Yükselen Prim Şartı

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik şartları değişiyor. Bu dönemde sigortalı olan kişilerin emekli olabilmesi için prim günü sayısının 4500'e yükselmesi gerekecek.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

Bu durum özellikle bu dönemde sigortalı olan kişileri doğrudan etkileyecek.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

12.5 Yılda Kısmi Emeklilik Hakkı

Aynı dönemde sigortalı olan SSK üyeleri için ise 12.5 yıl prim ödeme şartı geçerli olacak. Bu süreyi tamamlayanlar, kısmi emeklilik hakkına sahip olabilecekler.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

Bunun yanı sıra 25 yıl sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler içinse 60 yaşını doldurmak da emeklilik için gerekli şartlar arasında yer alacak.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

Bağ-Kur'lulara 900 Günlük Avantaj

Bağ-Kur üyeleri için de reform kapsamında önemli bir değişiklik söz konusu. Bağ-Kur'lular, 5400 prim günü (15 yıl) ile yaş şartından kısmi emekli olabiliyorlardı.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

Ancak yapılacak reformla birlikte prim günü şartı 4500'e (12.5 yıl) indirilebilecek. Bu durum, Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj sağlıyor.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR! 1999 öncesi 2000 2008 sonrası için metodik hesaplama geldi

Yani Bağ-Kur'lular emekli olmak için daha kısa süre çalışarak emekli olma fırsatına sahip olacaklar.