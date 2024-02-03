Emeklilere yönelik önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Memur emeklileri, yüzde 49.25'lik etkileyici bir zam oranıyla birlikte bekledikleri farkları almaya başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de önemli gelişmeler söz konusu. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren düzenleme 11.68 puanlık refah payını ve ayrıca 10 bin lira taban aylık ödemesini içeriyor. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam farkları ödenecek.

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EK ÖDEME ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Emekliler her ay maaşının yüzde 4'ü-5'i oranında ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen bu ek ödemenin tutarı şimdi yeni maaşlardan hesaplanacağı için artıyor. Örneğin; kök aylığı 10 bin lira olan bir emekli 400 lira (yüzde 4) ek ödemeyle birlikte 10 bin 400 lira alıyordu. Yüzde 37.57 artışa göre bu emeklinin kök aylığı 13 bin 757, ek ödemesi 550,28 liraya yükselmişti. Zam oranının yüzde 49.25'e yükselmesiyle yeni kök aylığı 14 bin 925, ek ödemesi 597 liraya çıktı. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da Ocak'ta 4 bin 780 lira 70 kuruştan 7 bin 135 lira 19 kuruşa yükseldi. Artık bu tutarın altındaki aylıklar yüzde 5, üstündekiler yüzde 4 ek ödeme alıyor.

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