1 Yeni yıla girerken, Türkiye genelindeki emekliler, sevindirici bir haberle karşılaştı. Devlet tarafından yapılan düzenleme ile tüm emeklilere maaş zamları uygulandı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine özel olarak verilen 11.68 puanlık refah payıyla birlikte, tüm emeklilerin zam oranı yüzde 49.25'e eşitlendi.

2 Emekliler yeni yıla maaş zamlarıyla başladı. Tüm emeklilerin aylıkları artırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen 11.68 puanlık refah payıyla birlikte tüm emeklilerin zam oranı yüzde 49.25'te eşitlendi.