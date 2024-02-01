Yeni yıla girerken, Türkiye genelindeki emekliler, sevindirici bir haberle karşılaştı. Devlet tarafından yapılan düzenleme ile tüm emeklilere maaş zamları uygulandı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine özel olarak verilen 11.68 puanlık refah payıyla birlikte, tüm emeklilerin zam oranı yüzde 49.25'e eşitlendi.
Emekliler yeni yıla maaş zamlarıyla başladı. Tüm emeklilerin aylıkları artırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen 11.68 puanlık refah payıyla birlikte tüm emeklilerin zam oranı yüzde 49.25'te eşitlendi.
SSK ve Bağ-Kur'lularda taban aylık ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
Memur emeklileri zamlarını cebine koyarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek zam farkı için gün sayıyor. Ancak kazançlar bunlarla bitmeyecek. İşte yılın kalan döneminde emeklilere yapılacak ödemeler...