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Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı! 17-29 Şubat tarihleri kritik, 2 bin TL ikramiye hesaplara yatacak! En düşük SSK, Bağ-Kur maaşları...

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, yaklaşan ek zam farkı ve ikramiyelerle ilgili heyecanla gün sayarken, emeklilik kazanımları da dikkat çekiyor. Nisan ve Haziran aylarında beklenen ikramiyeler, Temmuz ayında ise yeni zam oranlarıyla birlikte emeklilere sunulacak. 11.68 puanlık refah payı, tüm emeklilerin zam oranını yüzde 49.25'e çıkardı. Peki, zam farkları ne zaman yatacak? İkramiyelere zam gelecek mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 10:42 Güncelleme 01 Şubat 2024, 12:05
Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı! 17-29 Şubat tarihleri kritik, 2 bin TL ikramiye hesaplara yatacak! En düşük SSK, Bağ-Kur maaşları... 1

Yeni yıla girerken, Türkiye genelindeki emekliler, sevindirici bir haberle karşılaştı. Devlet tarafından yapılan düzenleme ile tüm emeklilere maaş zamları uygulandı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine özel olarak verilen 11.68 puanlık refah payıyla birlikte, tüm emeklilerin zam oranı yüzde 49.25'e eşitlendi.

Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı! 17-29 Şubat tarihleri kritik, 2 bin TL ikramiye hesaplara yatacak! En düşük SSK, Bağ-Kur maaşları... 2

Emekliler yeni yıla maaş zamlarıyla başladı. Tüm emeklilerin aylıkları artırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen 11.68 puanlık refah payıyla birlikte tüm emeklilerin zam oranı yüzde 49.25'te eşitlendi.

Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı! 17-29 Şubat tarihleri kritik, 2 bin TL ikramiye hesaplara yatacak! En düşük SSK, Bağ-Kur maaşları... 3

SSK ve Bağ-Kur'lularda taban aylık ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı!

Memur emeklileri zamlarını cebine koyarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek zam farkı için gün sayıyor. Ancak kazançlar bunlarla bitmeyecek. İşte yılın kalan döneminde emeklilere yapılacak ödemeler...

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