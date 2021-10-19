4 sene boyunca hesaplara yatacak! Karşılıksız 460 bin TL para desteği! Şartlar tek tek açıklandı! Yapmanız gereken tek şey...

Ticaret Bakanlığı tarafından tek tek açıklandı. Tam 460 bin TL destek sağlanacağı duyuruldu. Yurt dışına açılmak isteyenlerin desteklendiği projede yüzde yüz geri ödemesiz nakit para verilecek. Bu devasa fırsatı kaçırmak istemeyenler başvuru detayları ve şartları konusunda gerekli bilgileri araştırmaya başladı. 4 yıl boyunca ödenecek destek yıllık olarak 50 bin dolar yani 460 bin TL'yi buluyor. Peki, geri ödemesiz 460 bin TL hibe desteği nasıl alınır? 460 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler, kimler alabilir? İşte konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler!