4 Ocak 2023 memura emekliye SON %30 ZAM || Polise, 17.871 TL, öğretmene 15.958 TL ... 2023 MAAŞ LEVHASI GÜNCELLENDİ

2023 zamlı maaşlar hakkında araştırmalar hızlandı. 4 Ocak 2023 günü itibariyle Başkan Erdoğan SSK, Bağkur ve memurların zam oranını yüzde 30'a çıkardığını duyurdu. Buna göre en düşük memur maaşı 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Müjdeli haberin verilmesinin ardından memurlar güncel maaş tablosu hakkında araştırmalara başladı. Peki, %30 zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar? 2023 emekli ve memur maaş zammı ne kadar? İşte tüm detaylar...