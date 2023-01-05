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Haberler Ekonomi 4 Ocak 2023 memura emekliye SON %30 ZAM || Polise, 17.871 TL, öğretmene 15.958 TL ... 2023 MAAŞ LEVHASI GÜNCELLENDİ

4 Ocak 2023 memura emekliye SON %30 ZAM || Polise, 17.871 TL, öğretmene 15.958 TL ... 2023 MAAŞ LEVHASI GÜNCELLENDİ

2023 memur ve emekli zammında son karara varıldı. Başkan Erdoğan, memur ve memur emeklileri için daha önce açıklanan yüzde 25'lik zammı yüzde 30 olarak güncelledi. Bu durumda tüm maaşlar sil baştan hesaplandı. Peki, %30 zamlı son maaşlar nasıl? İşte 2023 memur ve emekli maaşları tablosu.

takvim.com.tr
05.01.2023 09:30 - Son Güncelleme: 05.01.2023 09:30
4 Ocak 2023 memura emekliye SON %30 ZAM || Polise, 17.871 TL, öğretmene 15.958 TL ... 2023 MAAŞ LEVHASI GÜNCELLENDİ

2023 zamlı maaşlar hakkında araştırmalar hızlandı. 4 Ocak 2023 günü itibariyle Başkan Erdoğan SSK, Bağkur ve memurların zam oranını yüzde 30'a çıkardığını duyurdu. Buna göre en düşük memur maaşı 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Müjdeli haberin verilmesinin ardından memurlar güncel maaş tablosu hakkında araştırmalara başladı. Peki, %30 zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar? 2023 emekli ve memur maaş zammı ne kadar? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
4 Ocak 2023 memura emekliye SON %30 ZAM || Polise, 17.871 TL, öğretmene 15.958 TL ... 2023 MAAŞ LEVHASI GÜNCELLENDİ

REFAH PAYI ARTTI

Emeklilerin zam oranı dün Başkan Erdoğan tarafından yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Erdoğan, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda bu açıklama sonrası gerekli bakanlara talimat vererek yeni bir çalışma yapılmasını istediğini ve devletin tüm imkanlarının seferber edilerek oranın yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu.

4 Ocak 2023 memura emekliye SON %30 ZAM || Polise, 17.871 TL, öğretmene 15.958 TL ... 2023 MAAŞ LEVHASI GÜNCELLENDİ

EK ÖDEME DE DEĞİŞİYOR

Emekli aylıklarındaki artış ek ödemeleri de yükseltecek. Emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Bu ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacağından artacak.

4 Ocak 2023 memura emekliye SON %30 ZAM || Polise, 17.871 TL, öğretmene 15.958 TL ... 2023 MAAŞ LEVHASI GÜNCELLENDİ

MAAŞLAR OCAK SONUNA KADAR HESAPTA

Emekliler zamlı maaşlarını ay içerisinde hesabında görecek. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zammın yansıtıldığı aylıklarını alacak.

4 Ocak 2023 memura emekliye SON %30 ZAM || Polise, 17.871 TL, öğretmene 15.958 TL ... 2023 MAAŞ LEVHASI GÜNCELLENDİ

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5.500 TL

Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 3500 liradan 5500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

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