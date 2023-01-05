4 Ocak 2023 memura emekliye SON %30 ZAM || Polise, 17.871 TL, öğretmene 15.958 TL ... 2023 MAAŞ LEVHASI GÜNCELLENDİ
2023 memur ve emekli zammında son karara varıldı. Başkan Erdoğan, memur ve memur emeklileri için daha önce açıklanan yüzde 25'lik zammı yüzde 30 olarak güncelledi. Bu durumda tüm maaşlar sil baştan hesaplandı. Peki, %30 zamlı son maaşlar nasıl? İşte 2023 memur ve emekli maaşları tablosu.
2023 zamlı maaşlar hakkında araştırmalar hızlandı. 4 Ocak 2023 günü itibariyle Başkan Erdoğan SSK, Bağkur ve memurların zam oranını yüzde 30'a çıkardığını duyurdu. Buna göre en düşük memur maaşı 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Müjdeli haberin verilmesinin ardından memurlar güncel maaş tablosu hakkında araştırmalara başladı. Peki, %30 zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar? 2023 emekli ve memur maaş zammı ne kadar? İşte tüm detaylar...
REFAH PAYI ARTTI
Emeklilerin zam oranı dün Başkan Erdoğan tarafından yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Erdoğan, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda bu açıklama sonrası gerekli bakanlara talimat vererek yeni bir çalışma yapılmasını istediğini ve devletin tüm imkanlarının seferber edilerek oranın yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu.