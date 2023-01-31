4 MADDELİK yasa HAZIR! EYT'de 5000-5975 gün PRİM + 20-25 YIL kapsamda! Sigorta başlangıç süresi geri çekilecek! SSK, Bağkur 2023 yaşsız emeklilik tablosu! Staj sigortası son dakika...
EYT ile ilgili detaylar netleşiyor. Meclis'e 4 maddelik teklif sunuldu. Peki, süreç nasıl işleyecek? EYT'liler ilk maaşları ne zaman alacak? Emeklilik hesabı nasıl yapılacak? İşte EYT teklifiyle ilgili detaylar...
EYT hakkında son dakika gelişmeler yaşandı. Milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu. Teklifin 4 maddeden oluştuğunu belirten Akbaşoğlu, "Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor." ifadelerine yer verdi. Peki, EYT'de staj sigortası geçerli olacak mı? EYT maddeleri neler? İşte tüm detaylar...
EYT'DE PRİM VE ASKERLİK BORÇLANMASI
Teklife göre EYT primi işe girişe göre 5000-5975 gün arası olacak. Askerlik borçlanması yaparak işe girişi geri çekenler de kapsam dahilinde.
''NEŞTER VURULDU'' EYT düzenlemesinde MECLİS'E SUNULDU!
Peki teklif neleri kapsıyor? İşte EYT teklifinin ayrıntıları... Takvim.com.tr açıklıyor...
EYT'lilere yaş şartını kaldırarak emeklilik yolunu açan düzenlemenin Meclis süreci başladı. 2'si yürürlük maddesi olmak üzere 4 maddeli kanun teklifinin detayları belli oldu. SSK'lılar, Bağ-Kur'lular, Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olanlar nasıl emekli olabilecek? Kimlere kaç gün prim gerekiyor? 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar başlangıcı geriye çekerek yararlanabilecek mi? Bu konuda hangi yollar var. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...
MİLYONLARIN merakla beklediği EYT düzenlemesinin TBMM süreci başladı, detaylar da belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kanun teklifinin detaylarını açıkladı. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili tarih veren Akbaşoğlu; "En geç haftaya salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat'ta yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılacak" dedi. Peki kimlere ne kadar prim gerekiyor? Kimler başlangıcı geriye çekerek EYT'li olabilecek? İşte detayları:
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) SON DURUM! EYT YAŞ TABLOSU, yıllara göre prim gün sayısı ve eyt şartları neler?
- Kimler hemen emekli olabilecek?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Buna göre SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.