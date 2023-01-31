3600 gün prim yaş emeklilik TABLOSU! EYT'de KISMİ EMEKLİLİK şartları az önce açıklandı! 1999 öncesi koşullar netleşti! O kişiler de EYT listesine alınacak!
Milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. 4 maddelik teklifin içinde kısmi emeklilikle alakalı detaylar var mı merak ediliyor. Peki, EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte detaylar...
EYT kısmi emeklilik şartları hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonların beklediği EYT düzenlemesi Meclis'e geldi. 4 maddelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu kapsamda en merak edilenler arasında 3600 günden emeklilik şartları yer aldı. Peki, EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte detaylar!
EYT düzenlemesi için 5 adımlı Meclis süreci başladı. EYT teknik çalışması kanun teklifi haline getirildi ve milletvekillerinin imzasına sunuldu. İmzaların ardından EYT yasası teklifi yayımlandı ve Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
''NEŞTER VURULDU'' EYT düzenlemesinde MECLİS'E SUNULDU!
EYT şartları ne oldu?
EYT maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılacak?
3600 ve 5400 prim günü ile emeklilik şartları ne olacak?
EYT staj konusu yasada olacak mı?
3600 PRİM ÖDEME GÜNÜNÜ DOLDURAN KADINLAR EYT'DEN EMEKLİ OLUR MU?
3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar, 15 yıllık çalışma süresinin ardından emekli olma hakkını kullanabilir. Bu durum özellikle 23.05.2002 tarihi öncesi sigortası başlayan kişiler için geçerlidir. Böylece 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar elde etmiş olduğu hakkı kullanarak emekli olur.
EYT düzenlemesinde kısmi emeklilikle alakalı yasa teklifi bulunmuyor...
EYT MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmayı tamamladı ve konuyu AK Parti milletvekillerine aktardı. AK Parti milletvekilleri EYT düzenlemesi için teknik metinleri kanun teklifi haline getirdi ve imzalar atıldı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) SON DURUM! EYT YAŞ TABLOSU, yıllara göre prim gün sayısı ve eyt şartları neler?
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT taslağı konusunda açıklamalarda bulundu:
Bugün tarihi bir gün. Zira bir sözümüzü daha yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz. 5 adım atacağız demiştik. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları düzenlenmesi, 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme, 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçişi ve EYT ile ilgili yasal düzenlemeyi yapacağız demiştik. 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. Bugüne kadar 4 tanesini hayata geçirdik. Sıra EYT'de demiştik. Şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM'ye sunuyorlar.
Bütün sosyal güvenlik sistemlerinde 3 şart aranır. Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, yaş şartı. Bu çerçevede özellikle kamuoyunda EYT adı altında oluşan platformlar, dernekler, çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu ve özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla birlikte EYT platformları 2022 yılı içinde farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem MHP'yi ziyaret etmek suretiyle taleplerini dile getirdiler, prim ve sigortalılık süresini doldurmakla birlikte yaşa takılan birçok insanın talebini bize ilettiler. Yaş şartının ortadan kaldırılması talebi oldu.