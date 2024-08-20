4 gün iş 3 gün tatil: Mesai saatleri masaya yatırıldı! Dünyada nasıl uygulanıyor? Türkiye’de neler gündemde?

Ancak bu modellerin yasal zeminlerinin hazırlanması ve kalıcı olarak uygulanması da tartışma konusu oluyor. Türkiye 'de de yeni çalışma modelleri üzerinde çalışmalar başlamış durumda. Bir yandan kamu personeli için taslak yönetmelikler hazırlanırken, bir yandan da özel sektörde yeni modellerin uygulanması değişik ülkelerde pilot olarak deneniyor.

3

'ÜCRETİM DÜŞER Mİ?' KORKUSU

Kısa çalışma sürelerini deneyen ülkelerde yapılan araştırmalara göre çalışanların daha sağlıklı olduğu, ailelerine ve kendilerine daha fazla zaman ayıran çalışanların daha verimli oldukları gözleniyor.

Bu durum hem üretim kalitesini artırıyor hem de iş barışının sağlanmasına yardımcı oluyor. Uzun süreler fazla çalışma yapan işçiler bunun karşılığını yeterince alamıyorlarsa hem mutsuz oluyorlar hem verimlilikleri düşüyor.