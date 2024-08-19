Esnek ve uzaktan çalışmaya 6 farklı model! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! TAKVİM yönetmeliğe ulaştı

Esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi için hazırlıklar sürerken, kamu çalışanları için bu sistemin nasıl uygulanacağının ipuçları geliyor. TAKVİM'in ulaştığı, üzerinde çalışmaların devam ettiği esnek çalışma yönetmelik taslağında 6 farklı model bulunuyor. İşte detayları...
Çalışma hayatında önemli düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bu kapsamda mesai saatleri yeniden ele alınırken, esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi için de hazırlık yapılıyor.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) uzaktan ve esnek çalışma modeli konusu gündeme geldi. Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması kararlaştırıldı. Yapılan çalışma merakla beklenirken, bu sistemin kamu çalışanları için nasıl uygulanacağının ipuçları geliyor.
TAKVİM'in ulaştığı, üzerinde çalışmaların devam ettiği esnek çalışma yönetmeliği taslağına göre; kamuda "esnek çalışma", "değişken zamanlı çalışma", "yoğunlaştırılmış çalışma", "uzaktan çalışma", "kısmi zamanlı çalışma" ve "akademik eğitim çalışma" şeklinde olmak üzere 6 model gündemde. Bu modeller şöyle işleyecek:
ESNEK ÇALIŞMA
* Esnek çalışma gönüllülük esasına dayanacak. Memurlar, yazılı müracaatları olmaksızın kurumları tarafından esnek çalışmaya zorlanamayacak.
* Esnek zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan çalışma günü süresi içerisinde yürütecek. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk olmayacak.
* Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla 5 saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenecek. Ancak öğle dinlenme süresi de esnek zaman olarak belirlenebilecek. Günlük çalışma süresinin içerisine öğle dinlenme süresinin dahil edilip edilmeyeceği kurumun tercihine bağlı olacak.
* Günlük çalışma süresi günlük 8 saat olup, kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden 2 saat önce başlayacak ve bitme saatinden 3 saat sonra sona erecek. Memurlar çalışma günü süresi içerisinde her halde en fazla 10 saat çalışabilecek.
* Esnek zamanlı çalışma şeklinde kurumlar memurlara günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik tanıyabildikleri gibi memurlardan bu süreleri sabitlemelerini de isteyebilecek. Çalışma saatleri sabitlenen memurlar bir sonraki sözleşme dönemine kadar bu süreleri değiştiremeyecek.