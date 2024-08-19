Esnek ve uzaktan çalışmaya 6 farklı model! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! TAKVİM yönetmeliğe ulaştı

1 Çalışma hayatında önemli düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bu kapsamda mesai saatleri yeniden ele alınırken, esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi için de hazırlık yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) uzaktan ve esnek çalışma modeli konusu gündeme geldi. Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması kararlaştırıldı. Yapılan çalışma merakla beklenirken, bu sistemin kamu çalışanları için nasıl uygulanacağının ipuçları geliyor.

2 TAKVİM'in ulaştığı, üzerinde çalışmaların devam ettiği esnek çalışma yönetmeliği taslağına göre; kamuda "esnek çalışma", "değişken zamanlı çalışma", "yoğunlaştırılmış çalışma", "uzaktan çalışma", "kısmi zamanlı çalışma" ve "akademik eğitim çalışma" şeklinde olmak üzere 6 model gündemde. Bu modeller şöyle işleyecek: ESNEK ÇALIŞMA * Esnek çalışma gönüllülük esasına dayanacak. Memurlar, yazılı müracaatları olmaksızın kurumları tarafından esnek çalışmaya zorlanamayacak. * Esnek zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan çalışma günü süresi içerisinde yürütecek. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk olmayacak.