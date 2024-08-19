20.000 TL emekliye ödeme yapılacak! Bu şartları sağlamak yeterli

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Emekli vatandaşlar için bankalar arasında büyük bir rekabet başladı! Bankalar, emeklilere sundukları promosyon miktarlarını artırarak cazip fırsatlar sunuyor. Yeni promosyon ödemeleriyle emekliler, 20 bin TL üzerinde ödeme alabilecekler. Ancak, bu fırsattan yararlanabilmek için emeklilerin bankalarla üç yıllık bir taahhüt anlaşması yapması gerekiyor. İşte güncel emekli promosoynları...