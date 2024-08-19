20.000 TL emekliye ödeme yapılacak! Bu şartları sağlamak yeterli

Emekli vatandaşlar için bankalar arasında büyük bir rekabet başladı! Bankalar, emeklilere sundukları promosyon miktarlarını artırarak cazip fırsatlar sunuyor. Yeni promosyon ödemeleriyle emekliler, 20 bin TL üzerinde ödeme alabilecekler. Ancak, bu fırsattan yararlanabilmek için emeklilerin bankalarla üç yıllık bir taahhüt anlaşması yapması gerekiyor. İşte güncel emekli promosoynları...
💼 Garanti Bankası
10.000 TL'ye kadar maaş: 6.250 TL 💰
10.000-15.000 TL maaş: 10.000 TL 💸
15.000-20.000 TL maaş: 12.500 TL 🤑
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL 💵
🏦 Yapı Kredi
10.000 TL'ye kadar maaş: 6.250 TL 💰
10.000-15.000 TL maaş: 10.000 TL 💸
15.000-20.000 TL maaş: 12.500 TL 🤑
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL 💵
Fatura talimatı ile 18.000 TL 📈