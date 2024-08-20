Yatırımcıların yeni rotası belli oldu! Konut satışlarında yükseliş var

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz 2024 konut satış verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek 127 bin 88 adede ulaştı.
Bu artış, konut sektöründe yeniden umut ışığı yakarken, önceki dönemlerde durağan bir seyir izleyen satışların Temmuz 2024 itibarıyla yükselişe geçmesi, hem üreticiler hem de yatırımcılar tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İVME KAZANACAK
Konut satışlarında yaşanan yükseliş ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, 2024 yılı son çeyreği ve 2025 yılı için gayrimenkul sektörünün ivme kazanacağını söyledi.