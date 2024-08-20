Yatırımcıların yeni rotası belli oldu! Konut satışlarında yükseliş var

1 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz 2024 konut satış verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek 127 bin 88 adede ulaştı.

2 Bu artış, konut sektöründe yeniden umut ışığı yakarken, önceki dönemlerde durağan bir seyir izleyen satışların Temmuz 2024 itibarıyla yükselişe geçmesi, hem üreticiler hem de yatırımcılar tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.