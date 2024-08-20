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Yatırımcıların yeni rotası belli oldu! Konut satışlarında yükseliş var

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz 2024 konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında yükselişle 127 bin 88 adet konut satışının gerçekleşmesi konut sektörü için umut oldu. Durağan bir seyirde devam konut satışlarının 2024 Temmuz ayı itibariyle tekrar yükselişe geçmesi hem üreticiler hem de yatırımcılar için olumlu karşılandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 10:23 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 10:25
Yatırımcıların yeni rotası belli oldu! Konut satışlarında yükseliş var 1

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz 2024 konut satış verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek 127 bin 88 adede ulaştı.

Yatırımcıların yeni rotası belli oldu! Konut satışlarında yükseliş var 2

Bu artış, konut sektöründe yeniden umut ışığı yakarken, önceki dönemlerde durağan bir seyir izleyen satışların Temmuz 2024 itibarıyla yükselişe geçmesi, hem üreticiler hem de yatırımcılar tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yatırımcıların yeni rotası belli oldu! Konut satışlarında yükseliş var 3

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İVME KAZANACAK
Konut satışlarında yaşanan yükseliş ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, 2024 yılı son çeyreği ve 2025 yılı için gayrimenkul sektörünün ivme kazanacağını söyledi.

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