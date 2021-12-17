4 bin 850 TL maaş, 400 TL ikramiye! Maaşlar sil baştan üçlü formülle hesaplanıyor! 2022 Ocak'ta hesapta göreceğiniz rakamlar... Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte konu memur ve memur emeklilerine geldi. Kamu çalışanları maaşlarına ek zam ile sevinecek. Hükümet ile memur sendikaları anlaştı, ocakta ek protokol yapılacak. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisine yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam yapılacak. Maaşlara enflasyonun üzerinde artış sağlanacak. Memurların toplu sözleşme ikramiyesi 134 TL'den 400 TL'ye ulaşacak. Aile yardımı da bu kapsamda artan maaşlar arasında yer alacak.