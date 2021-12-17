%0 faizle bu fırsatı yakalayan yaşadı! Masraf ve dosya ücreti olmadan Hemen talep edene en az 5.000 TL müjdesi geldi! İşte başvuru koşulları

%0 faizle bu fırsatı yakalayan yaşadı! Masraf ve dosya ücreti olmadan Hemen talep edene en az 5.000 TL müjdesi geldi. TCMB faiz indirimi sonrasında bankalardan da kredi faiz indirimleri hamlesi gecikmedi. %0 faiz oranları ile anında 5 bin liraya kadar nakit desteği veren birçok banka, artan pahalılık karşısında uygun finansman arayanlara cazip teklifler sunuyor. Uygun ödeme koşulları ve sıfır faiz oranları ile anında kredi veren Akbank, ING ve Aktif Bank, nakit arayanlara en iyi imkanları sunmaya devam ediyor. İşte en uygun ihtiyaç kredileri...