%0 faizle bu fırsatı yakalayan yaşadı! Masraf ve dosya ücreti olmadan Hemen talep edene en az 5.000 TL müjdesi geldi! İşte başvuru koşulları
Bankaların duyurduğu uygun faizli ihtiyaç kredileri insanlar tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar faizlerde güncellemeler yapıyor. Aralık ayının ortalarında bankaların yeni ihtiyaç kredisi kampanyaları belli oldu. Bilindiği üzere son olarak konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş kararı konut piyasasında canlılık yaşanmasına neden olmuştu. Peş peşe indirim haberlerinin gelmesinin hemen akbaninde ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden kontrol ediyor.
%0 faizle bu fırsatı yakalayan yaşadı! Masraf ve dosya ücreti olmadan Hemen talep edene en az 5.000 TL müjdesi geldi. TCMB faiz indirimi sonrasında bankalardan da kredi faiz indirimleri hamlesi gecikmedi. %0 faiz oranları ile anında 5 bin liraya kadar nakit desteği veren birçok banka, artan pahalılık karşısında uygun finansman arayanlara cazip teklifler sunuyor. Uygun ödeme koşulları ve sıfır faiz oranları ile anında kredi veren Akbank, ING ve Aktif Bank, nakit arayanlara en iyi imkanları sunmaya devam ediyor. İşte en uygun ihtiyaç kredileri...
AKBANK'DAN FAİZSİZ 5 BİN TL HOŞ GELDİN KREDİSİ
Akbank Mobil ile banka müşterisi olan tüm vatandaşlara, 2 gün içinde başvurularını yapmaları halinde 12 ay vade seçenekleri ile %0 faiz oranlı kredi verilecek.
Dijital başvuru kanalları kullanılarak yapılacak başvurular sonucu anında 5 bin TL kredi vatandaşların hesaplarına aktarılacak.
Üst üste gelen zamlar, enflasyon ve hayat pahalılığının artmasına bağlı olarak nakit sorunu yaşayan kişiler için kısa vadede en iyi finansman desteğini sağlayan Akbank, internet veya mobil üzerinden başvuru yapan herkese krediyi veriyor. Aylık 416,67 TL'den başlayan oranlarla %0 faizli krediyi hemen talep edebilirsiniz.