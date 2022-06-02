4 bin, 10 bin ve 15 bin TL’yi ATM’den anında çekebilirsiniz! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası para dağıtmaya başladı

Ürün ve hizmet başlıklarına yapılan zamlardan sonra sabit kalan gelirleri ile bir geçim savaşı vermeye çalışan vatandaşlar, artan nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bankalara yöneldiler. Genel olarak ekonomi piyasalarının olumsuz gelişmelerinden etkilenen ve bu sebeple de ihtiyaç kredisi hizmetlerinin faiz oranlarını arttıran bankalar, vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına yol açtı. Tam da bu noktada devreye giren kamu bankaları, mevcut müşterileri için faizi düşük, taksitli nakit avans kampanyası geliştirdiklerini duyurdu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın ATM noktaları aracılığı ile de erişime açmış olduğu taksitli nakit avans kampanyaları, kısa süre içerisinde büyük ilgi görmeyi başardı.