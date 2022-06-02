Cüzdanında kuruş bulunmayanların yardımına devlet yetişti! Cep telefonunuzdan SMS atarak 125.000 TL alabilirsiniz! İşte detaylar

Vakıfbank, yeni dönemde her kesimden vatandaşın bütçesini direkt olarak etkileyen olumsuz ekonomik gelişmelerin sebep olduğu nakit sıkışıklıklarını çözüme kavuşturacak olan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Ülkemizin kamu bankalarından birisi olan ve geliştirmiş olduğu kredi kampanyaları ile kart kampanyaları sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Vakıfbank, emeklilerin, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarının aynı anda yararlanabilecekleri yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. İşte Vakıfbank'ın avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyasına ilişkin ayrıntılar...