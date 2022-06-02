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Haberler Ekonomi Cüzdanında kuruş bulunmayanların yardımına devlet yetişti! Cep telefonunuzdan SMS atarak 125.000 TL alabilirsiniz! İşte detaylar

Cüzdanında kuruş bulunmayanların yardımına devlet yetişti! Cep telefonunuzdan SMS atarak 125.000 TL alabilirsiniz! İşte detaylar

Kamu bankalarından biri olarak hizmetlerini sürdüren Vakıfbank, günden güne pahalılaşan hayat şartlarına direnecek maddi gücü bulunmayan tüm vatandaşlara, 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını duyurdu.

takvim.com.tr
02.06.2022 10:36 - Son Güncelleme: 03.06.2022 11:22
Cep telefonunuzdan SMS atarak 125.000 TL alabilirsiniz! Cüzdanında kuruş bulunmayanların yardımına devlet yetişti! İşte detaylar

Vakıfbank, yeni dönemde her kesimden vatandaşın bütçesini direkt olarak etkileyen olumsuz ekonomik gelişmelerin sebep olduğu nakit sıkışıklıklarını çözüme kavuşturacak olan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Ülkemizin kamu bankalarından birisi olan ve geliştirmiş olduğu kredi kampanyaları ile kart kampanyaları sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Vakıfbank, emeklilerin, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarının aynı anda yararlanabilecekleri yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. İşte Vakıfbank'ın avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyasına ilişkin ayrıntılar...

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Cep telefonunuzdan SMS atarak 125.000 TL alabilirsiniz! Cüzdanında kuruş bulunmayanların yardımına devlet yetişti! İşte detaylar

Vakıfbank'tan Herkese Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Hizmeti!

Ülkemizin kamu bankalarından birisi olan ve geliştirmiş olduğu kredi kampanyaları ile kart kampanyaları sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Vakıfbank, emeklilerin, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarının aynı anda yararlanabilecekleri yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Cep telefonunuzdan SMS atarak 125.000 TL alabilirsiniz! Cüzdanında kuruş bulunmayanların yardımına devlet yetişti! İşte detaylar

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan yeni kredi kampanyasının üst limiti 125 bin TL, başlangıç faiz oranı yüzde 1,55 ve azami vade sayısı 36 ay olarak belirlendi.

Cep telefonunuzdan SMS atarak 125.000 TL alabilirsiniz! Cüzdanında kuruş bulunmayanların yardımına devlet yetişti! İşte detaylar

Banka, bu verileri kabul ederek hizmetten nakit desteği almak isteyen tüm vatandaşlara, ödemelerini 3 ay erteleme fırsatı sunacağını açıkladı.

Cep telefonunuzdan SMS atarak 125.000 TL alabilirsiniz! Cüzdanında kuruş bulunmayanların yardımına devlet yetişti! İşte detaylar

Vakıfbank Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyasının Örnek Hesaplama Tablosu

Vakıfbank hem emekliler hem de diğer sektör çalışanları için geliştirmiş olduğu 125 bin TL üst limitli, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablosunu yayınladı.

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