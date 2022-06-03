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Haberler Ekonomi Devlet, bu sene tüm vatandaşları ev sahibi yapmaya kararlı! Kiracılığa paydos! Aidat öder gibi konut alabilirsiniz! İşte ilk evim konut kredisi şartları

Devlet, bu sene tüm vatandaşları ev sahibi yapmaya kararlı! Kiracılığa paydos! Aidat öder gibi konut alabilirsiniz! İşte ilk evim konut kredisi şartları

Geçtiğimiz günlerde dar gelirli ailelerin de ev sahibi olabilmeleri için iki yeni konut kredisi kampanyasının geliştirilmiş olduğu duyurulmuştu. Henüz ilgili duyurunun üzerinden kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen devlet cephesinden bir yeni konut kredisi hizmetinin daha müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet güvencesi ile hizmete açılacağını duyurmuş olduğu düşük faizli, uzun vadeli konut kredisi kampanyalarının duyurulmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden, devlet kanadından bir müjde daha geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından verilen müjdeli haber, kısa süre içerisinde gündemde ki yerini almayı başardı.

takvim.com.tr
03.06.2022 11:25 - Son Güncelleme: 03.06.2022 11:25
Kiracılığa paydos! Devlet, bu sene tüm vatandaşları ev sahibi yapmaya kararlı! Aidat öder gibi konut alabilirsiniz! İşte ilk evim konut kredisi şartları

Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının uzun bir süredir dalgalı seyir halinde olması, hammadde fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Bu artıştan en çok etkilenen sektörlerden biri ise emlak sektörü olarak göze çarptı. Kasım ayı itibari ile yükselmeye başlayan ve şu an da tekrar yukarı yönlü hareketler sergilemeye başlayan ekonomi piyasaları ile birlikte fahiş seviyelere ulaşan konut fiyatları, yeni dönemde kendi evinin sahibi olabilmek adına birikim yapmış olan vatandaşların canını sıkmaya başladı.

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Kiracılığa paydos! Devlet, bu sene tüm vatandaşları ev sahibi yapmaya kararlı! Aidat öder gibi konut alabilirsiniz! İşte ilk evim konut kredisi şartları

2022 yılına girilmesi ile birlikte ev sahibi olabilmek adına yaptıkları birikimleri en iyi şekilde değerlendirebilmek için arayış içerisinde olan vatandaşlar, artan fiyatlar karşısında ne yapacaklarını bilemediler.

Kiracılığa paydos! Devlet, bu sene tüm vatandaşları ev sahibi yapmaya kararlı! Aidat öder gibi konut alabilirsiniz! İşte ilk evim konut kredisi şartları

Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler ışığında artan banka konut kredilerinden de destek alacak bütçelere sahip olmayan vatandaşlar, mağduriyet yaşamaya devam ederlerken, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuş olan iki yeni konut kredisi kampanyası ile umutlandılar.

Kiracılığa paydos! Devlet, bu sene tüm vatandaşları ev sahibi yapmaya kararlı! Aidat öder gibi konut alabilirsiniz! İşte ilk evim konut kredisi şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet güvencesi ile hizmete açılacağını duyurmuş olduğu düşük faizli, uzun vadeli konut kredisi kampanyalarının duyurulmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden, devlet kanadından bir müjde daha geldi.

Kiracılığa paydos! Devlet, bu sene tüm vatandaşları ev sahibi yapmaya kararlı! Aidat öder gibi konut alabilirsiniz! İşte ilk evim konut kredisi şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından verilen müjdeli haber, kısa süre içerisinde gündemde ki yerini almayı başardı.

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