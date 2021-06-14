382 TL taksitle 10.000 TL hemen alabilirsiniz! Resmi olarak açıklandı! Borcu olan dert tasa yapmasın anında hesaba yatıyor!
382 TL taksitle 10.000 TL anında hesaba yatıyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası 36 ay vade ile tüketici kredisi kampanyası sürüyor! Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi kampanyası sürüyor. Bankanın resmi sayfasından yapılan bilgilendirmede, tüketici kredisinde faizlerin %1.54 olarak uygulanacağı belirtilirken, başvuruların şubeler, mobil uygulama ve internet sayfasından yapılabileceği belirtildi. İstediğiniz bankanın internet şubesi, mobil bankacılık uygulaması ya da SMS kredi başvuru numarası gibi kanalları üzerinden bankaya gitmeden kredi başvuru formunu doldurun. Banka ihtiyaç kredisi başvuru sonucu için size yanıt gönderecektir.
Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi kampanyası sürüyor. Bankanın resmi sayfasından yapılan bilgilendirmede, tüketici kredisinde faizlerin %1.54 olarak uygulanacağı belirtilirken, başvuruların şubeler, mobil uygulama ve internet sayfasından yapılabileceği belirtildi. Ziraat Bankası yada herhangi bir bankanın dijital kredi başvurusunu yapmak için mutlaka o bankada vadeli yada vadesiz bir mevduat hesabınızın olması şarttır. Ziraat bankası vadeli mevduat hesabı şartı haricinde dijital kredi başvurusu için birde ekstra şart olarak "Maaş Müşterisi" olmanızı aramaktadır!
Ziraat Bankasının dijital kredisi ile sadece ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası İpotekli İhtiyaç Kredisi Başvurusu yapmak isteyenler ne yazık ki! bu nimetten yararlanamazlar. Ayrıca, bütün bankalarda dijital kredi kullanmak için maaş müşterisi olma şartı aranmazken Ziraat bankası ne yazık ki! maaş müşterisi olma şartı aramaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
10 bin lira kredi çekmek isteyen bir vatandaşın aylık ödemesi ve senelik faiz şu şekilde: