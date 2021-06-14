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Maaş zammı hesaplaması! Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam var?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kucağı Temmuz ayında gerçekleşecek zamlara ilişkin son gelişmelerde. Maaş artışında 2021'in ilk 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Zammın netleşebilmesi için ise Haziran ayı verisinin açıklanması bekleniyor. Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı.

14.06.2021 08:42 - Son Güncelleme: 27.06.2021 10:25
Maaş zammı hesaplaması! Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam var?

Son dakika... Merkez Bankası tarafından açıklanan ankete göre enflasyonun gerçekleşmesi halinde memurlar ve emeklilere Temmuz ayında %7.67 oranında zam yapılacak. Temmuz 2021'de de emekli vatandaşların ücretlerine yapılacak olan zam oranı muhakkak olmaya başladı.

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Maaş zammı hesaplaması! Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam var?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan son anket sonuçlarına göre TÜFE'nin yüzde 1.21 gelmesi bekleniyor.

Maaş zammı hesaplaması! Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam var?

İlgili tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olurken Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 3'lük zamma ilave olarak yüzde 4.67 oranında enflasyon farkı alacak.

Maaş zammı hesaplaması! Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam var?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon sayıları emekli ücret zammı mevzusunda baz alınan tek bilgi oluyor.

Maaş zammı hesaplaması! Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam var?

MEMUR VE EMEKLİYE YILDA 2 DEFA ZAM YAPILIYOR

Emekli maaşına ve memurlara ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 defa zam yapılıyor. Memur ve emekliler için kritik enflasyon verilerinden biri de dün açıklandı.