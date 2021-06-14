Bu son şans! Altın fiyatları son dakika paramparça! Altın alıcısı elini hızlı tuttu tuttu, tutamadı... 14-18-22 ayar bilezik fiyatları

500 TL CİVARI...

Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.