Bu son şans! Altın fiyatları son dakika paramparça! Altın alıcısı elini hızlı tuttu tuttu, tutamadı... 14-18-22 ayar bilezik fiyatları
Altın fiyatları ters köşe oldu! Peş peşe detaylar gelmeye başladı. Aktüel olarak değişen altın maliyetleri; alım ve satım operasyonlarından etkilenirken, döviz kurlarından da etkileniyor. Son birkaç gündür yatay seyirde devam eden altın maliyetleri ise kısa bir vakit evvel düşüşe doğru ilerleyen altın maliyetleri şok tesiri yarattı. Çeyrek altın fiyatları geçtiğimiz hafta üst üste rekor kırdıktan sonra 834.55 TL'ye geriledi. Güne 845 TL ile giriş yapan çeyrek altın fiyatları, değer kayıplarını sürdürerek 834 TL civarına geriledi. An itibariyle gram altın 509 TL'den, yarım altın 1671 TL'den, Cumhuriyet altını 3 bin 403 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları geçtiğimiz hafta üst üste rekor kırdıktan sonra 834.55 TL'ye geriledi. Güne 845 TL ile giriş yapan çeyrek altın fiyatları, değer kayıplarını sürdürerek 834 TL civarına geriledi. 2020'nin aynı döneminde çeyrek altın 622 TL civarında işlem görüyordu. An itibariyle gram altın 509 TL'den, yarım altın 1671 TL'den, Cumhuriyet altını 3 bin 403 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki değer kaybı gün içerisinde %1.09 olarak kayıtlara geçti. Fitch Solutions'un değerlendirmesinde 2021 yılında şimdiye kadar ortalama bin 804 dolar düzeyinde bulunan ons altının bin 780 dolar olan beklentisinin korunduğu kaydedildi.
2000 DOLARA GÖTÜRECEK BİR DİNAMİK OLACAK MI?
Ata Yatırım Cem Tözge A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.
500 TL CİVARI...
Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN BAZ SENARYO FED'İN ATACAĞI ADIMLAR"
Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, A Para'da altın fiyatlarında yaşanan yükselişi masaya yatırdı. Kavak, ekonomilerin toparlanacağı ve parasal sıkılaşma beklentisi oluşursa altında satış görülebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için baz senaryo Fed'in atacağı adımlar" dedi.