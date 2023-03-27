%37,72 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur, EYT emekliye 8.000 TL + Memura %6 enflasyonla 12.760 TL HAM MAAŞ! Toplu sözleşme, Kümülatif artış + Refah Payı...

Yaklaşık 13 milyon emekli, 2023 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranını merak ediyor. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak? EYT maaşlarına yanısyacak mı? İşte detaylar...