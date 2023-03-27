%37,72 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur, EYT emekliye 8.000 TL + Memura %6 enflasyonla 12.760 TL HAM MAAŞ! Toplu sözleşme, Kümülatif artış + Refah Payı...
Ocak ayında emekli ve memurlara %30 oranında zam yapıldı. Bu gelişmeler sonrası geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Ancak memurlar için ara zam söz konusu olmadı. Öte yandan gözler temmuz zammına çevrildi. Bunun için geriye sadece 4 veri kaldı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçları da belli oldu. Böylelikle 3 aylık enflasyon farkı yüzde 13,18 olarak bekleniyor. Bu verilere göre yeni maaş hesabı yapıldı. İşte detaylar...
27.03.2023 20:55 - Son Güncelleme: 27.03.2023 20:55
Yaklaşık 13 milyon emekli, 2023 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranını merak ediyor. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak? EYT maaşlarına yanısyacak mı? İşte detaylar...
Emekliler temmuz zammına odaklandı
Emekliler, bu karara sevinmekle birlikte temmuz ayında yapılacak memur ve emeklilerinin ve SGK emeklilerinin zamlarından yararlanıp yararlanamayacaklarını sorgulamaya başladı.