Acil KPSS şartsız tecrübesiz 18-45 yaş arası başvuru alınacak! İŞKUR sarı butona bastı! 38 ilde 8.500 - 10.500 TL maaşla hastaneye, bankaya, kamuya...

İŞKUR BEKÇİ ALIMLARI

İŞKUR tarafından 27 Mart 2023 tarihi itibariyle İstanbul ve Antalya'da Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. İlanlara göz atmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

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