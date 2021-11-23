3.692 TL olacak! Çalışan, çalışmayan herkesi yakından ilgilendiriyor! Emekli, memur, dul, yetim, 65 yaş ve üstü herkes...
Peş peşe açıklama yapıldı. Milyonları yakından ilgilendiriyor. Emekli, memur, dul, yetim, 65 yaş ve üstü herkes için müjdeli haberler geliyor. 1 Ocak 2022 tarihinde geçerli olacak asgari ücret amacıyla geri sayım başladı. Milyonların gözü Aralıktaki pazarlığa çevrildi. Asgari ücretteki artış yalnızca 8 milyon çalışanın değil bütün çalışanların maaşını Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yolu ile etkileyecek. İşsizlik maaşı artacak, 65 yaş aylığı, dul maaşı alabilmek için ise çeşitli kriterler var. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve varsa eşinin gelirine bakılıyor. Gelirin net asgari ücretin (vergi iadesi-AGİ hariç) üçte birinden düşük olması gerekiyor.
Yüz binlerce birey alıyor. Yeni zam haberi geldi! 3 bin 692 TL olacak. Çalışan, çalışmayan, dul ve yetim maaşı ya da 65 yaş aylığı alan herkesi yakından ilgilendiriyor. Yıl sonun yaklaşması ile eş güdümlü ekonomi gündeminin ana konusunu zamlar oluşturuyor. Genellikle asgari ücrete gelecek zam miktarı bütün çalışanlar doğrultusundan merak ediliyor. Asgari ücret zammı ile eş güdümlü çoğu kalemde ücretler artacak.
1-DAHA KOLAY 65 YAŞ AYLIĞI
65 yaş aylığı bağlanabilmesi amacıyla 65 yaş üstü bireyin ve varsa eşinin gelirine bakılıyor. Gelirin net asgari ücretin (vergi iadesi-AGİ hariç) üçte birinden düşük olması gerekiyor. Bu tutar şu anda 852 lira. Asgari ücret 3 bin 500 lira olursa gelir koşulu 1.160 lira oranına çıkacak. Böylece gelir nedeniyle aylık alabilmek kolaylaşacak. 600 binden çok vatandaş bu haktan yararlanıyor.
2 -İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK
Asgari ücret işsizleri de ilgilendiriyor. Yasaya göre; işsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar. Asgari ücret en az yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik maaşı 1.420 liradan 1.846 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 840 liradan 3 bin 692 liraya çıkacak
3-BEDAVA SAĞLIK HAKKI
Yaşadığı hane için birey başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinden düşük olan bireylerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri devlet doğrultusundan ödeniyor. Şu anda bu sınır 1.192 lira. Yeni senede bunun 1.600 lira oranına çıkması bekleniyor. Yani hanedeki birey başına geliri bu sınırın altında olan yeni mezun öğrenciler ve işsizler ücretsiz GSS'li olup sıhhat amacıyla para ödemeyecek.
4- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ YÜKSELECEK
Asgari ücretle eş güdümlü sigortalı çalışanların maaşına yansıtılan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de zamlanacak. Şu anda en düşük AGİ 268 lira. Yeni asgari ücretle bu tutarın 350 lira oranına çıkması bekleniyor. AGİ ödemeleri, çalışan bireyin eşinin çalışması ya da çocuğu olmasıyla değişiklik gösteriyor. Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu birey şu anda 362 lira alırken, asgari ücret yüzde 30 artarsa bu tutar yeni senede 470 liraya çıkabilir.