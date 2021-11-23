3.692 TL olacak! Çalışan, çalışmayan herkesi yakından ilgilendiriyor! Emekli, memur, dul, yetim, 65 yaş ve üstü herkes...

2 -İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK

Asgari ücret işsizleri de ilgilendiriyor. Yasaya göre; işsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar. Asgari ücret en az yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik maaşı 1.420 liradan 1.846 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 840 liradan 3 bin 692 liraya çıkacak