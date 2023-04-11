%36,36 ZAM NETLEŞTİ! Ödemelere katmerli zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara +3.750 TL yatacak! Listede adınız var mı yok mu öğrenin!

Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Gözler dul ve yetim aylığına yapılacak değişime çevrildi. Bu kapsamda arama motorlarında, ''Dul ve Yetim maaşlarına zam var mı, geldi mi? Dul ve Yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...