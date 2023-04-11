RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi %36,36 ZAM NETLEŞTİ! Ödemelere katmerli zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara +3.750 TL yatacak! Listede adınız var mı yok mu öğrenin!

%36,36 ZAM NETLEŞTİ! Ödemelere katmerli zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara +3.750 TL yatacak! Listede adınız var mı yok mu öğrenin!

Sosyal yardım ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Hak sahibi vatandaşlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Emeklilerin ve EYT'lilerin maaş zammından dul ve yetimler de yararlanacak. Peki, zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
11.04.2023 21:28 - Son Güncelleme: 11.04.2023 21:28
%36,36 ZAM NETLEŞTİ! Ödemelere katmerli zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara +3.750 TL yatacak! Listede adınız var mı yok mu öğrenin!

Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Gözler dul ve yetim aylığına yapılacak değişime çevrildi. Bu kapsamda arama motorlarında, ''Dul ve Yetim maaşlarına zam var mı, geldi mi? Dul ve Yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

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%36,36 ZAM NETLEŞTİ! Ödemelere katmerli zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara +3.750 TL yatacak! Listede adınız var mı yok mu öğrenin!

DUL VE YETİM MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Bu yıl emekli ve memur maaşlarına %30'luk zam yapıldı. Böylelikle dul ve yetim aylıkları da yüzde 30 zamlı olarak hesaplara yatırılmaya başlandı.

%36,36 ZAM NETLEŞTİ! Ödemelere katmerli zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara +3.750 TL yatacak! Listede adınız var mı yok mu öğrenin!

En düşük emekli maaşı alt sınırı da son olarak 5 bin 500 liradan 7500 TL'ye yükseldi. En düşük sınırdan emekli maaşı alanların aylıkları 36,36 oranında arttı.

%36,36 ZAM NETLEŞTİ! Ödemelere katmerli zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara +3.750 TL yatacak! Listede adınız var mı yok mu öğrenin!

Bu durumda maaşını alt sınırdan alan sigortalının ailesine ödenen dul ve yetim aylıkları da %36,36 oranında artmış oldu.

%36,36 ZAM NETLEŞTİ! Ödemelere katmerli zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara +3.750 TL yatacak! Listede adınız var mı yok mu öğrenin!

Örneğin son gelen artış ile birlikte 7.500 TL olan en düşük emekli maaşından dul ve yetim aylığı alan vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor.

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