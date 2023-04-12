SSK, Bağkur 2000-2005-2007-2008 sigortalılar başlangıcı 1800-3600 günle geri çekecek! EYT'siz erken emeklilik!

Erken emeklilikle ilgili gelişmeler arama motorlarında sorgulanıyor. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda farklılaşmasına yol açar. Ancak erken emeklilik isteyen vatandaşların çoğunlukla bilmediği bir detay var. Bu formül sayesinde 5 ve 8 yıl önce erken emekli olmanız mümkün olabilecek. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...