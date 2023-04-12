SSK, Bağkur 2000-2005-2007-2008 sigortalılar başlangıcı 1800-3600 günle geri çekecek! EYT'siz erken emeklilik!
İnsanlar çalışma hayatına başladıktan hemen sonra ne zaman emekli olacağının hesabını yapmakta, emeklilik için planlar kurmaktadır. Her ülkenin emeklilik konusunda izlediği yol farklı olmakla beraber, bizim ülkemizde de emeklilik şartları farklılık göstermektedir. Emeklilik, genelde standart şartlara bağlı olsa da bazı durumlarda erken emeklilik durumlar ortaya çıkabiliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar.
12.04.2023 08:36 - Son Güncelleme: 12.04.2023 08:36
Erken emeklilikle ilgili gelişmeler arama motorlarında sorgulanıyor. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda farklılaşmasına yol açar. Ancak erken emeklilik isteyen vatandaşların çoğunlukla bilmediği bir detay var. Bu formül sayesinde 5 ve 8 yıl önce erken emekli olmanız mümkün olabilecek. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...