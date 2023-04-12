Yeni liste geldi! Öğrencilere vergisiz Apple Macbook Air fiyatları kaç TL? Vergisiz Macbook, HP, Lenova, DELL, Acer, Casper bilgisayar FİYAT LİSTESİ 2023!

Başkan Erdoğan seçim beyannamesini kamoyuna duyurdu. Yaptığı açıklamada, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" dedi. Peki, Vergisiz Macbook bilgisayar fiyatları kaç TL, ne kadar 2023? ÖTV'siz vergisiz Apple Macbook Air bilgisayar fiyat listesi açıklandı mı? İşte detaylar...