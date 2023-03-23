3.600 PRİM GÜN ile emeklilik! EYT’nin üzerindeki toz kalktı! SGK, Bağ-Kur, Tarım çalışanı, Emekli Sandığı! EK ŞARTLAR kesinleşti!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından milyonlar SGK'ya başvuruda bulundu. Sorular ve endişeler çoktu. SGK, yeni bir genelge yayınlayarak kafalardaki soru işaretlerini gideren detaylara yer verdi. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...