3.600 PRİM GÜN ile emeklilik! EYT'nin üzerindeki toz kalktı! SGK, Bağ-Kur, Tarım çalışanı, Emekli Sandığı! EK ŞARTLAR kesinleşti!
EYT başvuru sonuçları için araştırmalar hızlandı. SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan binlerce kişi, emekli olacakları gün için geri sayıma başladı. Bu durumun yanında EYT'de yer alan şartlar iyice netleşti. 3.600 prim günden emeklilik, ek şartları ve tüm merak edilenler bir bir açıklandı. İşte EYT son dakika gelişmeleri...
23.03.2023 10:01 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:01
Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 10 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.