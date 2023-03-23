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Haberler Ekonomi 3.600 PRİM GÜN ile emeklilik! EYT'nin üzerindeki toz kalktı! SGK, Bağ-Kur, Tarım çalışanı, Emekli Sandığı! EK ŞARTLAR kesinleşti!

3.600 PRİM GÜN ile emeklilik! EYT'nin üzerindeki toz kalktı! SGK, Bağ-Kur, Tarım çalışanı, Emekli Sandığı! EK ŞARTLAR kesinleşti!

EYT başvuru sonuçları için araştırmalar hızlandı. SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan binlerce kişi, emekli olacakları gün için geri sayıma başladı. Bu durumun yanında EYT'de yer alan şartlar iyice netleşti. 3.600 prim günden emeklilik, ek şartları ve tüm merak edilenler bir bir açıklandı. İşte EYT son dakika gelişmeleri...

takvim.com.tr
23.03.2023 10:01 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:01
3.600 PRİM GÜN ile emeklilik! EYT’nin üzerindeki toz kalktı! SGK, Bağ-Kur, Tarım çalışanı, Emekli Sandığı! EK ŞARTLAR kesinleşti!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından milyonlar SGK'ya başvuruda bulundu. Sorular ve endişeler çoktu. SGK, yeni bir genelge yayınlayarak kafalardaki soru işaretlerini gideren detaylara yer verdi. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
3.600 PRİM GÜN ile emeklilik! EYT’nin üzerindeki toz kalktı! SGK, Bağ-Kur, Tarım çalışanı, Emekli Sandığı! EK ŞARTLAR kesinleşti!

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EYT başvuruları sürmeye devam ederken, gözler SGK'dan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. EYT başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

3.600 PRİM GÜN ile emeklilik! EYT’nin üzerindeki toz kalktı! SGK, Bağ-Kur, Tarım çalışanı, Emekli Sandığı! EK ŞARTLAR kesinleşti!

Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 10 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

3.600 PRİM GÜN ile emeklilik! EYT’nin üzerindeki toz kalktı! SGK, Bağ-Kur, Tarım çalışanı, Emekli Sandığı! EK ŞARTLAR kesinleşti!

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

3.600 PRİM GÜN ile emeklilik! EYT’nin üzerindeki toz kalktı! SGK, Bağ-Kur, Tarım çalışanı, Emekli Sandığı! EK ŞARTLAR kesinleşti!

3600 PRİM GÜNLE EMEKLİLİK

- İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan Bağ-Kur'lulardan kadın sigortalılar 20 tam yılı (7.200 prim gün), erkek sigortalılar ise 25 tam yılı (9.000 prim gün) doldurmaları halinde yaş şartı aranmadan EYT'den emekli olabilecekler.

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