Temmuz zamlı Astsubay ve Uzman çavuş maaş LİSTESİ! Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri... Jandarma Astsubay maaşı 2023 ne kadar, kaç TL olacak?

JANDARMA ASTSUBAY MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Henüz öğretmen, doktor, polis ve diğer memurlar için yeni bir artış (zam) açıklaması gelmedi. Bu noktada Jandarma astsubay maaşları için de bir gelişme bulunmuyor. TÜİK'in açıklayacağı enflansyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılması bekleniyor.