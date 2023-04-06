3600 kısmi emeklilikte 900 günlük fark siliniyor! EYT BAĞKUR PRİM SAYISI DÜŞTÜ! 5000-7200 gün prim eşitliğiyle sigortayı 5 yıl geri çekecek! Tarım, Esnaf...
Bağkur primleri hakkında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağkur prim eşitliği gündeme geldi. Böylelikle 5 yıl erken emeklilik imkanı verilmiş olacak. Peki, kimler kapsama girecek? İşte bağkur prim eşitliği hakkında bilinmesi gerekenler...
06.04.2023 08:45 - Son Güncelleme: 06.04.2023 08:45
Başta küçük esnaf olmak üzere milyonların gözü Bağkur'a yapılacak çalışmaya çevrildi. Eğer primlerde SSK ile eşitlenirse emeklilikte 1800, kısmi emeklilikte 900 günlük fark bitmiş olacak. Bu yapılacak düzenlemeyle Bağkur'luların prim gün şartı 7200'e çekilecek. Böylelikle 5 yıllık bir avantaj söz konusu olacak. Peki, Bağkur prim şartları düşecek mi? SSK, Bağkur primleri eşitlenecek mi? Kısmi emekliliği de kapsayacak mı? İşte detaylar...
Çalışmanın detayları merakla beklenirken, primlerde SSK formülünün uygulanması bekleniyor. Peki kimler kapsamda olacak? Şartlar nasıl değişecek?
BAĞ-KUR'lulara prim günü müjdesi! Sigortayı 5 yıl geri çekecek!