En az 120 en fazla 2.500 TL para hesaplara geçiyor! 2, 3, 4, 5 kişinin yaşadığı hanelere karşılıksız ödeme duyurusu! e-Devlet’ten hemen başvurun!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli destek ve yardım ödemeleri sağlıyor. Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik onlarca destek ödemesini devreye alarak vatandaşların yanında oluyor. Her ay milyonlarca lira yardım yapılıyor ve destek programlarıyla vatandaşların yüzü güldürülüyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde tamamlanıyor.