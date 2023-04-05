İŞKUR TYP'ye kadro çıktı mı, verilecek mi? Kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de! TYP'LİLERE KADRO MÜJDESİ VAR MI SON DAKİKA?

TYP'lilere kadro müjdesi var mı sorusu, geçiçi işlere kadronun önünün açılmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Toplum Yararına Programlar kapsamında İŞKUR aracılığı ile okul gibi yerlerde temizlik personeli olarak çalışan vatandaşlar TYP'ye kadrı çıkacak mı merak ediyor. Son olarak Deprem felaketi nedeniyle acil olarak 50 bin kişiye TYP ile istihdam sağlanmıştı. Peki TYP'lilere kadro verilecek mi?