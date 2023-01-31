Şu an emekli olsam ne kadar maaş alırım? EYT MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2023! EYT 4A-4B-4C zamlı maaş tablosu! (e-Devlet Kapısı - Çalışma Hayatım)

Emekli olmak için az bir süresi kalan EYT'liler 'Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım?' sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Emekli maaşı tutarını öğrenmek isteyenler 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplamaya başladı. Haberimizde SGK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama ve sorgulama ile ilgili detaylar yer verdik. Peki, EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte detaylar!