3600 Ek göstergede son durum! Açıklama geldi: 3600 Ek gösterge nedir? 3600 Ek gösterge şartları neler, kimlere verilecek?

Memurların maaşlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan 3600 Ek gösterge ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan son dakika açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergesinin 2022 yılının sonuna kadar çözüme kavuşturulacağını belirtmişti. Bakanlıktan yapılan son açıklamada da, ''Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi. Gelen son dakika açıklamanın ardından 3600 Ek gösterge şartları neler, kimlere verilecek? soruları yeniden gündeme geldi. İşte merak edilen soruların yanıtları...