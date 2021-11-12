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Milyonlarca asgari ücretli bu habere dikkat! Eğer maaşlarınızı eksik alıyorsanız...

Milyonların sabırsızlıkla beklediği yeni yılda asgari ücret zammı için geri sayım başlarken akıllarda soru işaretleri de oluşmaya başladı. İşveren yükselen zamdan düşük ödeme yapabilir mi? İdari cezası var mı? İşte asgari ücret hakkında merak edilen soruların cevabı...

12.11.2021 07:01 - Son Güncelleme: 12.11.2021 07:01
Milyonlarca asgari ücretli bu habere dikkat! Eğer maaşlarınızı eksik alıyorsanız...

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammında arka arkaya gelen açıklamalar beklentileri yükseltti. Vatandaş 3.500- 4.000 TL arasında zam bekliyor.Asgari ücretin 3.500 TL'ye çıkması yüzde 24 artış demek. 4.000 TL'ye çıkarsa da yüzde 42 zam yapılmış olacak.

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Milyonlarca asgari ücretli bu habere dikkat! Eğer maaşlarınızı eksik alıyorsanız...

Bunun işverene maliyeti ise 6 bin TL'ye yaklaşacak. Bu nedenle, hükümet de işçi-işveren de hem çalışan hem de işveren lehine düzenlemeye gitmek için görüşmeler yapıyor.

Milyonlarca asgari ücretli bu habere dikkat! Eğer maaşlarınızı eksik alıyorsanız...

Sabah'ta yer alan habere göre yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı için geri sayım başlarken merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Milyonlarca asgari ücretli bu habere dikkat! Eğer maaşlarınızı eksik alıyorsanız...

1) Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Yasa gereği beş işçi, işveren, devlet temsilcisinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Türk-İş işçi, TİSK de işveren tarafı adına masaya oturuyor.

Milyonlarca asgari ücretli bu habere dikkat! Eğer maaşlarınızı eksik alıyorsanız...

Hükümet masada hakemlik görevi görürken, asgari ücret tespitinde Türkiye İstatistik Kurumu hesaplaması, enflasyon verileri, refah payı, ülkenin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Bu yıl ise bir ilk yaşanacak. Türkiye genelinde yapılacak anketle çalışanın 2022 asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda görüşü alınacak.

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