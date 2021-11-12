Milyonlarca asgari ücretli bu habere dikkat! Eğer maaşlarınızı eksik alıyorsanız...
Milyonların sabırsızlıkla beklediği yeni yılda asgari ücret zammı için geri sayım başlarken akıllarda soru işaretleri de oluşmaya başladı. İşveren yükselen zamdan düşük ödeme yapabilir mi? İdari cezası var mı? İşte asgari ücret hakkında merak edilen soruların cevabı...
12.11.2021 07:01
- Son Güncelleme: 12.11.2021 07:01
Hükümet masada hakemlik görevi görürken, asgari ücret tespitinde Türkiye İstatistik Kurumu hesaplaması, enflasyon verileri, refah payı, ülkenin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Bu yıl ise bir ilk yaşanacak. Türkiye genelinde yapılacak anketle çalışanın 2022 asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda görüşü alınacak.