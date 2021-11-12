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EYT'liye emeklilik yolu açılıyor! EYT'li 6 adımla emekli olacak: İşte çalışmanın detayları

EYT için kurulan komisyon emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalara başladı. Çalışmalar 6 ayrı nokta üzerinden yürütülüyor. İşte emeklilik yolunu açacak çalışmanın detayları..

12.11.2021 07:01 - Son Güncelleme: 12.11.2021 07:01
EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! EYT’li 6 adımla emekli olacak: İşte çalışmanın detayları

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışma birçok açıdan devam ediyor. Yaşı bekleyenlere emeklilik yolunu açacak çalışmadaki 6 önemli aşama şöyle:

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! EYT’li 6 adımla emekli olacak: İşte çalışmanın detayları

KAPSAM:
Öncelikle EYT yasasının kapsamı belirlenecek. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu, 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olmuş, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! EYT’li 6 adımla emekli olacak: İşte çalışmanın detayları

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Burada çalışma süresi değil sadece tarih olarak yılın geçmesi isteniyor. 9 Eylül 1999 itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre 2019'un 9 Eylül tarihinde dolmuş durumda.

EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! EYT’li 6 adımla emekli olacak: İşte çalışmanın detayları

Erkekler için ise 2021 yılına göre 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda. Daha sonra sigortalı olanlar için de 25 yılın geçmesi gerekiyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılıyor.

EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! EYT’li 6 adımla emekli olacak: İşte çalışmanın detayları

EMEKLİLİK ŞARTI:
Burada birkaç formül üzerinde çalışmalar devam ediyor.

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