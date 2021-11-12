EYT'liye emeklilik yolu açılıyor! EYT'li 6 adımla emekli olacak: İşte çalışmanın detayları
EYT için kurulan komisyon emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalara başladı. Çalışmalar 6 ayrı nokta üzerinden yürütülüyor. İşte emeklilik yolunu açacak çalışmanın detayları..
■ KAPSAM:
Öncelikle EYT yasasının kapsamı belirlenecek. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu, 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olmuş, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.
Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Burada çalışma süresi değil sadece tarih olarak yılın geçmesi isteniyor. 9 Eylül 1999 itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre 2019'un 9 Eylül tarihinde dolmuş durumda.
Erkekler için ise 2021 yılına göre 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda. Daha sonra sigortalı olanlar için de 25 yılın geçmesi gerekiyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılıyor.